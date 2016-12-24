Эллардайс: «Кристал Пэлас» должен перестать проигрывать»

Новый главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс рассказал о задачах команды в нынешнем сезоне. Напомним, что 62-летний специалист сменил на посту наставника «орлов» Алана Пардью.

«Не хочу говорить о том, что теперь мы добьемся всего, чего только захотим. Первая цель команды – перестать проигрывать. Нужно просто идти от игры к игре и добиваться результата.

Очень рад, что мне удастся поработать с такими футболистами, как Бентеке и Заха. Такие игроки будут полезны любой команде. Но для начала нам необходимо добиться улучшения в обороне», – сказал Эллардайс.