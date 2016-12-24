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  • Уилшир: «Если обыграем «Челси» и поможем «Арсеналу, все будут счастливы»

Уилшир: «Если обыграем «Челси» и поможем «Арсеналу, все будут счастливы»

24 декабря 2016, 01:34
7

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, выступающий за «Борнмут» на правах аренды, поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Челси» в рамках 18 тура английской Премьер-лиги.

«Они выглядят сильно. Всегда трудно играть на «Стэмфорд Бридж». У них хорошая команда, которая не проигрывала уже 11 игр подряд. Но если мы их обыграем и поможем «Арсеналу», все буду счастливы», — сказал футболист.

Аренда Уилшира в «Борнмут» была оформлена в последний день трансферного окна. За два с половиной месяца в команде Эдди Хоуа англичанин провел на поле больше времени, чем за три последних сезона в футболке «канониров».

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Челси Борнмут Арсенал Уилшир Джек
Комментарии (7)
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Pablo Aimar
1482543965
этот тип 23лям стоит.. 13 игр 0 результативных действий.
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Psih86
1482550544
Счастливчик:-)!!!Скоро к казахам передешь с одноклубнику Шершавину!
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egrrr
1482551951
Покажи класс!
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Superviser77
1482554126
Давай, Джек. С тебя победный гол!!))
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ЮЗИК
1482554968
Пацан сказал, пацан сделал, вперёд Борнмут
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GenghisKhan
1482573590
Все обрадуются кроме фанов Челси...))
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GenghisKhan
1482573627
Будем за Борнмут болеть!!!))
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