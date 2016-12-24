Уилшир: «Если обыграем «Челси» и поможем «Арсеналу, все будут счастливы»

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, выступающий за «Борнмут» на правах аренды, поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Челси» в рамках 18 тура английской Премьер-лиги.

«Они выглядят сильно. Всегда трудно играть на «Стэмфорд Бридж». У них хорошая команда, которая не проигрывала уже 11 игр подряд. Но если мы их обыграем и поможем «Арсеналу», все буду счастливы», — сказал футболист.

Аренда Уилшира в «Борнмут» была оформлена в последний день трансферного окна. За два с половиной месяца в команде Эдди Хоуа англичанин провел на поле больше времени, чем за три последних сезона в футболке «канониров».