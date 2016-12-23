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    Плетикоса: «Спартак» в странах бывшего СССР — как «Реал» для Западной Европы»

    Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса рассказал о своем отношении к московскому клубу, за который он выступал с 2007 по 2011 год. Хорватский вратарь сравнил красно-белых с «Реалом».

    «В «Спартаке» я чувствовал к себе хорошее отношение с самого первого дня. Думаю, мои лучшие годы прошли именно там. «Спартак» – мой любимый клуб после «Хайдука».

    «Спартак» для бывших стран СССР – то же самое, что и «Реал» для Западной Европы», – приводит слова Плетикосы sportske.jutarnji.hr.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2016 16:24
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 декабря 2016, 13:31

      Не надо песен. Спартак, типично кипрская команда, середняк.

      0
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      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА 24 декабря 2016, 09:23

      Спортаг многократный победитель еврокубков! Кубок соли покорялся не однократно!

      0
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 23 декабря 2016, 21:32

      Стипе знает толк в рфпл . добротный вратарь !

      2
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      Рейтинг: +362

      sargassov 23 декабря 2016, 20:42

      в совке Спартак мог взять любого футболиста из любой команды, за так, просто потому что Москве не давало покоя, что Киев каклй бы ни был имеет международный трофей, а эти были мастера внутренней арены. Народная команда? Скорее это клуб на который работали все остальные команды РСФСР

      2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 23 декабря 2016, 18:37

      Спартак - это Барса Советского Союза. Динамо Киев - Реал.

      0
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      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА > Кlaksvikar Ittrotarselag 23 декабря 2016, 20:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А сколько еврокубков выиграл спортаг в сумме? Наверное как Барселона и Реал вместе взятые , да?

      -4
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 23 декабря 2016, 18:22

      Спартак гнул Реал с Гусом ёпт!

      7
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      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА > BANNIKOV1970 23 декабря 2016, 20:16

      ЦСКА гнул Барселону. И чо?

      -3
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      Рейтинг: +915

      спанчес > За Московский ЦСКА 24 декабря 2016, 10:16

      барселону даже рубин гнул

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 декабря 2016, 18:05

      Спартак тоже 5 раз подряд выигрывал Кубок Чемпионов?

      -1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 > Zeff 23 декабря 2016, 18:13

      причём лига чемпионов.а кубок содружества да когда он ещё ценился.он с союзом сравнивает.европа то причём здесь

      4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Zeff 23 декабря 2016, 18:27

      Спартак хотя бы в полуфинале играл.

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Тraumtanzеr 23 декабря 2016, 18:58

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      Я помню эти игры. Спартак выглядел беспомощно.

      -5
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Zeff 23 декабря 2016, 19:38

      зенит как раз в то время к первому дивизиону готовился

      5
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 декабря 2016, 17:56

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      То с Ювентусом, то с Баварией, теперь и с Реалом пошли сравнения ) Не команда, а Божество какое-то )))

      -4
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > APchelov 23 декабря 2016, 18:20

      Завидуй молча.

      4
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      Рейтинг: +2888

      absent32 23 декабря 2016, 17:39

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      13 лет без трофеев))) для реала это была бы катастрофа!!! да если судить по трофеям (потому-что больше не по чем), то борисовский БАТЭ круче))) Стипе, только в европе такого не говорите, а то в мадриде не правильно поймут!!!

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > absent32 23 декабря 2016, 18:28

      Лохомотив 21 год без трофеев сидел.

      3
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      Рейтинг: +2888

      absent32 > Тraumtanzеr 23 декабря 2016, 19:50

      Я хоть и поклонник Локо, но я ложно не завышаю его на вершину российского футбола. Локомотив, не был ТОПом при союзе, и сейчас с неба звезд не хватает. и тут не уместно говорить о нетрофейных 21 годах. а Спартак, кричит каждый год о трофеях и о том, что нет в России лучше спартаковской школы. А на деле все всем прекрасно видно!!!

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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Тraumtanzеr 23 декабря 2016, 20:32

      Зенит ещё больше - 59!

      -2
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      Рейтинг: +3795

      serppion > absent32 24 декабря 2016, 09:43

      Ты зачем про 13 лет вспомнил? Не было такого! И вообще, здесь улица хромых, и ходить по ней надо прихрамывая.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 23 декабря 2016, 17:20

      Пока Спартак по старой памяти, по ходу скоро таким будет Шахтёр. Всё логично. ЦСКА и Зенит бессмысленно, не так раскручены и стабильны чтобы кроме белорусов так как там Гончаренко интересовались.

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