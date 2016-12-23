Глушаков: «Кубок конфедераций – проверка сил сборной России»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, который пройдет в России в 2017 году.

«В следующем году нас ждет Кубок конфедераций. Очень приятно наблюдать за тем, как страна готовится к этому турниру. Сегодня запущен новый поезд в таких необычных цветах. Думаю, что болельщикам и обычным людям будет приятно стать его пассажирами и даже сфотографироваться с ним. От лица команды и от себя лично могу сказать, что сделаем все возможное и серьезно готовимся.

Кубок конфедераций – проверка наших сил. Сборной России предстоит сыграть с чемпионами Европы, может быть, и с чемпионами мира. Сделаем все от нас зависящее. Чем дальше пройти – тем лучше. И, конечно, хотелось бы пригласить болельщиков. Их поддержка нам будет необходима», – сказал Глушаков.