Хендерсон: «Цель у «Ливерпуля» одна – выигрывать матчи»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал о целях своей команды на ближайший отрезок чемпионата.

«Все говорят о большом количестве матчей под Рождество, но в конце сезона нас ожидает примерно такое же количество матчей. Поэтому мы не видим особой разницы в этом. Для нас цель одна – показывать хорошую игру и выигрывать матчи», – сказал Хендерсон.

После 17 туров «Ливерпуль» занимает вторую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание от лидирующего «Челси» составляет шесть очков.