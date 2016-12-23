Тренер «Сельты» требует от руководства усиление состава

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо рассчитывает на усиление состава в январское трансферное окно.

«Я готов обсуждать этот вопрос с руководством клуба. Мы должны приобретать новых игроков, если рассчитываем добиться большего. У нас есть травмированные игроки, которые не могут помочь команде в ближайшее время. И нам нужны полузащитник атакующего плана и фланговый игрок», – заявил Бериццо.

В текущем сезоне после 16 туров испанской Примеры «Сельта» имеет 21 очко и располагается на 13 месте в турнирной таблице.