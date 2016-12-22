Источник: Куртуа сообщил игрокам «Челси», что летом перейдет в «Реал»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа во время летнего трансферного окна может стать игроком «Реала». По информации источника, бельгийский вратарь уже уведомил партнеров по команде, что по окончании сезона перейдет в стан мадридского клуба. Сообщается, что стороны ведут переговоры, при этом синие намерены выручить солидную сумму от трансфера.

По данным Transfermarkt, стоимость Куртуа составляет 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне голкипер провел за «Челси» в АПЛ 17 матчей, в которых пропустил 11 голов.