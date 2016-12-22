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    Источник: «Трабзонспор» передумал платить за Таски 3 миллиона

    «Трабзонспор» не может договориться со «Спартаком» по переходу защитника Сердара Таски. Турецкий клуб отказался от первоначального плана заплатить за футболиста 3 миллиона евро. Клуб считает, что данная сумма не соответствует реалиям, так как Таски уже через полгода станет свободным агентом, утверждает Sporx. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 4 миллиона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.12.2016 17:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 22 декабря 2016, 18:03

      Вот и славненько. У нас совсем мало игроков способных выйти на замену в обороне, так что пускай поможет нам завоевать медали, а летом уже будем посмотреть останется ли Таски в команде или нет.

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