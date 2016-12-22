Источник: «Трабзонспор» передумал платить за Таски 3 миллиона

«Трабзонспор» не может договориться со «Спартаком» по переходу защитника Сердара Таски. Турецкий клуб отказался от первоначального плана заплатить за футболиста 3 миллиона евро. Клуб считает, что данная сумма не соответствует реалиям, так как Таски уже через полгода станет свободным агентом, утверждает Sporx. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 4 миллиона.