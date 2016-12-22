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    Бикфалви намерен перейти в топовой клуб России

    Полузащитник «Томи» Эрик Бикфалви намерен покинуть клуб. Как отметил агент футболиста Даниэль Драгош, его клиент хотел бы и дальше выступать в России, но в топовой команде.

    «Я думаю, что если удастся достичь договоренности с клубом, то Эрик все-таки покинет «Томь». У нас есть два-три предложения от российских клубов, и я полагаю, что решение о переходе мы примем в январе. Приоритетным будет решение остаться в России в случае предложения от хорошего клуба.

    Конечно, в футболе возможно все, но решение мы все-таки примем в январе. Россия подходит Эрику, поскольку он говорит по-русски, и ему нравится сама страна, но мы хотим хороший клуб, топ-клуб. Также ведем переговоры с клубами из Европы, но пока по этому вопросу нет ничего конкретного. Трансферное окно в Европе открывается и закрывается в январе, будем исходить из этого», – заявил Драгош.

    Источник: ТАСС

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    22.12.2016 15:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 22 декабря 2016, 15:59

      Ну Урал или УФа

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