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    Семшов объявил, что войдет в тренерский штаб «Арсенала»

    Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов сообщил о начале своей тренерской карьеры. Экс-футболист близок к подписанию контракта с тульским «Арсеналом».

    «Соглашение будет подписано, скорее всего, после Нового года: договоренность есть, остались формальности. Я относительно давно разговаривал с президентом клуба Гурамом Аджоевым, генеральным директором Дмитрием Балашовым и помощником президента. Я только заканчивал учебу в ВШТ, присмотрелся уже к «Арсеналу». Примерно догадываюсь, что буду работать до конца сезона – это самый оптимальный срок, а дальше посмотрим по ситуации.

    Если бы что-то уже поступило раньше, то, наверное, я был бы уже давно задействован. Я, конечно, не питал иллюзий, но я футбольный человек и, думаю, мои знания пригодились бы тем клубам, которым я отдал не один десяток лет. Но я был к этому готов, хотя мы не живем в Европе, где великий клуб борется за своих игроков, предлагает им работу, но это Россия, это жизнь, от которой никуда не деться», – заявил Семшов.

    Источник: ТАСС

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    22.12.2016 14:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 22 декабря 2016, 15:26

      В Арсенал игрочков бы кто путных пригласил....Тренеров всем хватает.Играть некому.

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 декабря 2016, 15:09

      Вот если бы вместе с Венгером взяли рулить.

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      Рейтинг: +517

      Виталий1 22 декабря 2016, 14:49

      Мне кажется, что тульский "Арсенал" необходимо переименвать. Надоело вздрагивать, глядя на заголовки статей, гду упоминается эта уважаемая команда.

      1
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      Рейтинг: +2889

      nemolod > Виталий1 22 декабря 2016, 19:36

      Нынешнее название клуб получил в 80-е годы,когда команда содержалась за счет тульского завода Арсенал,который в ту пору был одним из передовых в городе!

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      Рейтинг: +517

      Виталий1 > nemolod 22 декабря 2016, 20:06

      Я знаю. Но теперь-то она содержится не этим заводом, а Тульской областью.

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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 декабря 2016, 14:41

      Гигант мысли. Готовьтесь к худшему.

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