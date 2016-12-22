Сердеров: «Лет в 12-13 после матчей выходили и дрались один на один»

Форвард софийской «Славии» Сердер Сердеров рассказал о скандальных эпизодах своей карьеры.

«Ездили как-то в Ингушетию — там была драка, которая врезалась в память. Дома мы обыграли их команду — 2:0. В гостях проиграли — 0:1, проходим дальше. И тут на нас выбежали болельщики! Мы встали в круг и отбивались. Уезжали на автобусе с разбитыми стеклами — то ли камнем попали, то ли из травмата стреляли. Обычное дело на Кавказе. Никто не хочет проигрывать. Бывало, что лет в 12-13 после матчей выходили и дрались один на один.

Был еще один случай на турнире в Сербии. Мы за сборную России играли с Францией, где были Курт Зума, М'Байе Ньянг, Самуэль Юмтити. Обыграли их — 3:0. Французы — наглецы: крутые прически, золотые цепи. После матча в столовой они что-то крикнули в наш адрес. Встретились в коридоре, потолкались. Но тренер «молодежки» Никонов разнял нас. Когда я увидел Зума в «Челси», сразу набрал ребятам из той сборной: «Помнишь этого?» – рассказал футболист.