Хазенхюттль: «Бавария» показала, на что она действительно способна»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль пообщался с журналистами после матча 16-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (0:3).

«Хочу поздравить Анчелотти и его отличную команду. «Бавария» показала, на что она действительно способна. В первом тайме у моих подопечных вообще не было шансов. Было крайне непросто добиться положительного результата, даже если бы мы показали нашу лучшую игру. Во бороне нам не удалось показать командную игру. Поэтому этот матч стал для нас уроком», – сказал специалист.