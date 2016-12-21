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  • Эменике заявил, что чувствует себя в «Фенербахче» словно заключенный

Эменике заявил, что чувствует себя в «Фенербахче» словно заключенный

21 декабря 2016, 18:21
3

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике заявил, что ему не нравится отношение к своей персоне со стороны турецкого клуба. Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что главный тренер «желтых канареек» Дик Адвокат отстранил нигерийца от работы с главной командой по причине нарушения дисциплины. Ранее сообщалось, что в услугах 31-летнего футболиста заинтересован «Спартак», цвета которого он уже защищал в период с 2011 по 2013 год.

«Чувствую себя в «Фенербахче» словно в тюрьме. Где бы я не выступал, будь то «Спартак», «Вест Хэм» или «Аль-Айн», я всегда полностью отдавал себя команде. Почему меня обвиняют во всех грехах? Я не знаю ответа. При всем уважении, я не заслуживаю того, что получаю взамен», – приводят слова Эменике СМИ Турции.

Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Фенербахче Эменике Эммануэль
Комментарии (3)
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Фан666
1482337567
Петушарят?
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Фесс
1482340179
Он то в Спартаке себя некомфортно чувствовал. Рвался в Фенер. Теперь вот такая история. Сам проблемный поди. Везде ему не так.
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ivanthebest
1482349470
Помнится в Спартак он бежал тоже из Турции и по-моему как раз из Феребахче... Думал всё по-другому будет, ан нет... Нам не нужен такой игрок, который в любой момент готов променять наш клуб на прибавку к ЗП в 15% и турецкий all inclusive...
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