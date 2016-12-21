Куарежма готов уехать в Китай ради хорошего контракта

По информации FotoMac, хавбек «Бешикташа» и сборной Португалии Рикарду Куарежма намерен перейти в один из китайских клубов в период зимнего трансферного окна. Сообщается, что 33-летнего игрока привлекает перспектива получить выгодный контракт.

В нынешнем сезоне португалец отметился тремя голами и восьмью результативными передачами в 21-й встрече во всех турнирах. Напомним, ранее Куарежма защищал цвета таких европейских грандов, как «Барселона», «Интер» и «Челси».