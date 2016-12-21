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    Куарежма готов уехать в Китай ради хорошего контракта

    По информации FotoMac, хавбек «Бешикташа» и сборной Португалии Рикарду Куарежма намерен перейти в один из китайских клубов в период зимнего трансферного окна. Сообщается, что 33-летнего игрока привлекает перспектива получить выгодный контракт.

    В нынешнем сезоне португалец отметился тремя голами и восьмью результативными передачами в 21-й встрече во всех турнирах. Напомним, ранее Куарежма защищал цвета таких европейских грандов, как «Барселона», «Интер» и «Челси».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2016 16:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 21 декабря 2016, 20:47

      возраст тот, сезон выдался, пора.

      0
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      Рейтинг: +7775

      mihail200606 21 декабря 2016, 20:18

      Не оправдал авансов , которых ему навыдавали ... А для Китая сойдет..

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 21 декабря 2016, 19:09

      Забыли правда клуб,в котором он действительно много показывал - Порту

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      Рейтинг: +10

      Yuan_Fang 21 декабря 2016, 18:53

      В Барысе

      0
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      Рейтинг: +134

      FCQ 21 декабря 2016, 16:26

      Когда Куарежма играл за Барсу??? По моему он за рела играл

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      Рейтинг: +663

      88serega88 > FCQ 21 декабря 2016, 16:35

      он в барсе был

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