Шпинев: «До конца недели узнаем, в какой клуб уйдет Джикия – «Спартак», «Зенит» или «Рубин»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Амкара» Георгия Джикии, сообщил, что к концу этой недели должна наступить ясность с местом продолжения карьеры футболиста. По информации СМИ, пермяки ведут переговоры со «Спартаком», также в услугах 23-летнего россиянина заинтересованы «Рубин» и «Зенит».

«Георгий Джикия – качественный перспективный футболист, который вызывает интерес у некоторых клубов. Сейчас идет процесс, связанный в первую очередь с определением трансферной стоимости игрока. Клубы пытаются договориться. Сложно сказать, к какому варианту склоняется сам Джикия. До конца недели с этим все станет понятно. Чтобы футболист покинул «Амкар», нужен ясный и понятный переход.

Если пермский клуб принимает решение продать игрока в тот или иной клуб, нужно еще, чтобы сам футболист был согласен на этот шаг. Силой его никто не потащит. До конца недели, думаю, узнаем, продолжит ли Джикия карьеру в «Спартаке», «Зените» или, может быть, в «Рубине», – сказал Шпинев.