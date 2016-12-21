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  • Шпинев: «До конца недели узнаем, в какой клуб уйдет Джикия – «Спартак», «Зенит» или «Рубин»

Шпинев: «До конца недели узнаем, в какой клуб уйдет Джикия – «Спартак», «Зенит» или «Рубин»

21 декабря 2016, 15:19
11

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Амкара» Георгия Джикии, сообщил, что к концу этой недели должна наступить ясность с местом продолжения карьеры футболиста. По информации СМИ, пермяки ведут переговоры со «Спартаком», также в услугах 23-летнего россиянина заинтересованы «Рубин» и «Зенит».

«Георгий Джикия – качественный перспективный футболист, который вызывает интерес у некоторых клубов. Сейчас идет процесс, связанный в первую очередь с определением трансферной стоимости игрока. Клубы пытаются договориться. Сложно сказать, к какому варианту склоняется сам Джикия. До конца недели с этим все станет понятно. Чтобы футболист покинул «Амкар», нужен ясный и понятный переход.

Если пермский клуб принимает решение продать игрока в тот или иной клуб, нужно еще, чтобы сам футболист был согласен на этот шаг. Силой его никто не потащит. До конца недели, думаю, узнаем, продолжит ли Джикия карьеру в «Спартаке», «Зените» или, может быть, в «Рубине», – сказал Шпинев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Рубин Зенит Джикия Георгий
Комментарии (11)
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Nevsky_RU
1482324490
С такой фамилией в Москву. В Зените после Овсепяна ни один южанин не прижился. Разве что Текке, но это немного другая история))
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ильиных
1482337454
Цену поднять хотят,якобы спрос есть. Смешные.
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Dimonadze
1482354706
Лучше в Спартак, может хорошая наигранная связка защитников для сборной появится
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Добрый Бобер
1482359249
К Селихову в придачу. Оптовикам скидки.
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