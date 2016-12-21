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    «Трабзонспор» достиг договоренности по трансферу Таски

    «Трабзонспор» достиг договоренности со «Спартаком» о переходе защитника Сердара Таски. Официально о трансфере будет объявлено в ближайшие дни. Сумма сделки составит 3 миллиона евро. 23 декабря футболист прибудет в Турцию для обсуждения деталей личного контракта.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Таски принял участие в восьми встречах, отметившись одним забитым мячом.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.12.2016 13:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 декабря 2016, 17:01

      Обмен немотивированного турка, на более молодого грузина с русским паспортом, вполне неплохой размен выходит. Главное уже подписать грузина, чтобы зеня и рубин окстились...

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 21 декабря 2016, 15:08

      Надо им подсказать, что оптом брать дешевле, а то чо по одному игроку подписывают ... сразу уж пачкой лимонов на 20)))

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Atom2020 21 декабря 2016, 17:02

      Оптом могут только за щёку взять, а не игроков у Спартака...

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 21 декабря 2016, 14:35

      Спасибо за всё и удачи!

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