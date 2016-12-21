«Трабзонспор» достиг договоренности по трансферу Таски

«Трабзонспор» достиг договоренности со «Спартаком» о переходе защитника Сердара Таски. Официально о трансфере будет объявлено в ближайшие дни. Сумма сделки составит 3 миллиона евро. 23 декабря футболист прибудет в Турцию для обсуждения деталей личного контракта.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Таски принял участие в восьми встречах, отметившись одним забитым мячом.