«Бавария» и «РБ Лейпциг» разыграют первое место

В среду, 21 декабря, в чемпионате Германии пройдет едва ли не ключевой матч всего первенства. «Бавария» на своем поле будет принимать открытие сезона – «РБ Лейпциг». Обе команды находятся на вершине турнирной таблицы, имея равное количество очков. Возможно, после этой встречи останется лишь один лидер.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Бавария» – «РБ Лейпциг». Начало в 22:00, не пропустите!