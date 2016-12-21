Эменике близок к возвращению в «Спартак»

Нападающий Эммануэль Эменике может вернуться в «Спартак», сообщает Milliyet. Напомним, что нигериец был на днях отстранен от работы с основным составом «Фенербахче» главным тренером команды Диком Адвокатом за нарушение дисциплины.

Контракт Эменике со стамбульским клубом рассчитан до конца сезона. Москвичи готовы рассмотреть варианты его приобретения, а в «Фенербахче» готовы уступить нападающего уже в ближайшее январское трансферное окно.

В текущем сезоне Эменике провел 10 матчей чемпионата Турции в составе «Фенербахче». На его счету три гола и три результативных передачи.