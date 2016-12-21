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Эменике близок к возвращению в «Спартак»

21 декабря 2016, 09:54
43

Нападающий Эммануэль Эменике может вернуться в «Спартак», сообщает Milliyet. Напомним, что нигериец был на днях отстранен от работы с основным составом «Фенербахче» главным тренером команды Диком Адвокатом за нарушение дисциплины.

Контракт Эменике со стамбульским клубом рассчитан до конца сезона. Москвичи готовы рассмотреть варианты его приобретения, а в «Фенербахче» готовы уступить нападающего уже в ближайшее январское трансферное окно.

В текущем сезоне Эменике провел 10 матчей чемпионата Турции в составе «Фенербахче». На его счету три гола и три результативных передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Фенербахче Спартак Эменике Эммануэль
Комментарии (43)
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Bobafett
1482303440
Давайте Робсона ещё вернём)))
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Obojaemiy
1482305972
Эми близок к возвращению...уже с чемоданом на вокзале стоит)) сколько мусора в новостях. писать нечего начинают придумывать.. такое ощущение что админы тупые малолетки 15 летние.
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сергей николаевич
1482306299
Зачем уходил?
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Nevsky_RU
1482308431
Бубнов с Ловчевым уже купили бутсы, едут на первый сбор вместе с основным составом. Дасаев перчи на рынке присматривает. Валера ищет накладные кудри. Грядёт великое возвращение...
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Zeff
1482310177
Спартак в безысходном отчаянии.
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Тraumtanzеr
1482311939
Лучше людоеда назад, домой, чем Адриану.
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Басмачи
1482312306
лучше чем Адриано , Эменике проверенной игрок
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ivanthebest
1482318121
Не нужен... Зачем такой игрок который будет разлагать нам дисциплину? Нужен нап? Прошерстите лучше французский, бельгийский и голландский рынок, там найдётся немало крутых талантов под наши задачи за адекватные деньги.
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STAFOR13
1482319842
31 год на википедии, тут 29 ненужен он уже Спартаку, пускай берут более молодых и дорогих игроков чтоб наверняка стать чемпионом
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Snek
1482324727
и волеру вирнити
Ответить
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