Габриэл Жезус: «Я хочу побеждать, я буду бороться, вот увидите»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, ранее выступавший в «Палмейрасе», прокомментировал свою готовность к игре в АПЛ. Напомним, английский клуб заплатил за 19-летнего игрока сборной Бразилии 27 миллионов фунтов, после чего вернул его в «Палмейрас» на правах аренды до конца 2016 года.

«Мне нравится самоопределять себя как бойца на поле. Меня привлекает быть агрессивным и все время стараться прорываться вперед. С моих самых ранних дней в футболе я играл против ребят, которые были старше меня, против физически сильных защитников. Я не боюсь жестких отборов мяча. Я хочу побеждать – я буду бороться, вот увидите», – сказал футболист.