Источник: Слуцкий может войти в систему «Челси»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не собирается возвращаться к работе в первой половине 2017 года. Не исключается, что специалист позже войдет в систему «Челси». Слуцкого могут принять в научно-аналитическую группу лондонского клуба.

В ближайшее время тренер навряд ли станет рассматривать предложения от команд РФПЛ, сделав акцент на изучении работы больших европейских клубов.