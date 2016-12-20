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    Источник: Слуцкий может войти в систему «Челси»

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не собирается возвращаться к работе в первой половине 2017 года. Не исключается, что специалист позже войдет в систему «Челси». Слуцкого могут принять в научно-аналитическую группу лондонского клуба.

    В ближайшее время тренер навряд ли станет рассматривать предложения от команд РФПЛ, сделав акцент на изучении работы больших европейских клубов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2016 17:25
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 21 декабря 2016, 09:02

      Это будет хорошая школа для Слуцкого (если это правда). Желаю ему удачи и возвращения в Россию. Лично для меня это сильный тренер и адекватный человек.

      0
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      Рейтинг: +351

      zadira56 21 декабря 2016, 04:49

      Пятое колесо?

      0
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      Рейтинг: +232

      hofman 20 декабря 2016, 23:55

      Для сборной леню обучают.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 декабря 2016, 23:44

      Ну всё! Пропал Челси!

      0
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 20 декабря 2016, 23:21

      О, на авито походу Челси объявление о работе повесили, нужно найти, вдруг и меня возьмут

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 20 декабря 2016, 22:22

      Использованные петарды собирать.

      -1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 20 декабря 2016, 22:03

      маловероятная история

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 20 декабря 2016, 21:23

      мух будет собой со стадиона притягивать

      2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 20 декабря 2016, 21:18

      Удачи если так, назло злопыхателям

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 20 декабря 2016, 20:36

      Вместо Карреры, тактику для Конте разбирать будет)))

      0
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