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    Бубнов: «ЦСКА надо всех своих возвращать при нынешнем положении»

    Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов выразил уверенность, что ЦСКА может в зимнее трансферное окно повысить уровень конкуренции внутри команды. По мнению ветерана, для этого достаточно вернуть арендованных футболистов.

    «ЦСКА надо всех возвращать при нынешнем финансовом положении. И если они смогут вернуть всех арендованных, то у них будет очень неплохая конкуренция.

    Есть тревожная информация, что у «Анжи» плохи дела. Вроде говорят, что Врба не вернется в команду, покинут клуб основные игроки. Если раньше казалось, что у них нет прежних проблем, то сейчас получается иначе. Представляете, если они смогут вторым составом выжить. Этот тот случай, когда клубам приходится отказываться от легионеров», – заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    20.12.2016 15:40
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