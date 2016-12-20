Мутко: «Заплатим ли мы 300 тысяч за матч с Бельгией? Давайте радоваться футболу»

Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал договоренность о проведении в следующем году контрольного матча сборной России и Бельгии. Спортивный функционер ушел от вопроса касательно того, что российский стороне придется заплатить спарринг партнеру 300 тысяч евро за свое согласие сыграть в этой встрече.

«Не хочу раскрывать коммерческую составляющую. Сыграем с Бельгией и давайте радоваться футболу! Есть топовые сборные, которые ездят по миру и получают доходы – Бразилия, Аргентина и так далее. У них есть базовые условия. Если приглашаешь команды – оплачиваешь им перелет и проживание. Есть ряд таких сборных, и не надо этого стесняться. Но надо понимать, что с матча против таких сборных ты получишь и больше дохода. Пока в очереди на игру со сборной России никто особо не стоит. Все участвуют в отборочном турнире. И только мы свободны, не попали в группу, как это должно было быть. Но поверьте, бюджет сбалансирован, все нормально», – заявил Мутко.