Халк: «Я был очень счастлив в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» Халк не стал скрывать того, что он очень скучает по петербургскому клубу и России.

– Скучаете по Петербургу и «Зениту»?

– Конечно! Я провел там четыре года и много с кем подружился. Так же было и в Порту, а еще раньше – в Японии. «Зенит» навсегда останется в моем сердце. Я был очень счастлив в петербургском клубе, вместе мы выиграли много трофеев. Поэтому всегда буду скучать по Санкт-Петербургу с «Зенитом» и любить их.

– Следите ли, как «Зенит» играет без вас, и держите ли связь с бывшими партнерами по команде?

– У меня прекрасные отношения с игроками «Зенита». Кроме того, таковыми они всегда были со всеми сотрудниками клуба: от президента до работников в нашей столовой. Через соцсети слежу, как выступает команда. Когда есть возможность, смотрю ее игры. У меня на телефоне установлено приложение «Зенита» – всегда его просматриваю.