Дасаев: «Акинфеев не вечный, он устает, но пока именно он — лучший»

Полностью с Дасаевым согласен. Хотя следует признать, что Джанаев стал играть на удивление стабильно, ну, а Ребров всегда отлично стоял на воротах, когда его весь матч нагружали... Когда же он весь матч стоял без дела, то мог накосячить... Правильнее - почти обязательно бы накосячил! При Каррере что-то стало меняться в этом плане, но выводы пока делать рано. Посмотрим, что будет в дальнейшем.
Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев считает голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим стражем ворот в России.
«Акинфеев? Я за ним не вижу ни одного голкипера, который мог бы с ним побороться за место в основе клуба, сборной. Есть, конечно, Артем Ребров. Он спартаковец, показывает отличную и довольно стабильную игру, а в сборной его нет. Но тут все зависит от тренерского штаба.
Вопрос тут такой: захотят люди доверить кому-то эту позицию, рискнув? Убрать Акинфеева — это сегодня риск. Повторюсь, пока я не вижу, кто его переигрывает и может ли вообще это сделать — стать лучше Игоря. Акинфеев не вечный, он устает, но пока именно он — лучший», — сказал Дасаев.