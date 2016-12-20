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    Дасаев: «Акинфеев не вечный, он устает, но пока именно он — лучший»

    Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев считает голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим стражем ворот в России.

    «Акинфеев? Я за ним не вижу ни одного голкипера, который мог бы с ним побороться за место в основе клуба, сборной. Есть, конечно, Артем Ребров. Он спартаковец, показывает отличную и довольно стабильную игру, а в сборной его нет. Но тут все зависит от тренерского штаба.

    Вопрос тут такой: захотят люди доверить кому-то эту позицию, рискнув? Убрать Акинфеева — это сегодня риск. Повторюсь, пока я не вижу, кто его переигрывает и может ли вообще это сделать — стать лучше Игоря. Акинфеев не вечный, он устает, но пока именно он — лучший», — сказал Дасаев.

    Источник: Спортфакт

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    20.12.2016 10:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 декабря 2016, 15:18

      Полностью с Дасаевым согласен. Хотя следует признать, что Джанаев стал играть на удивление стабильно, ну, а Ребров всегда отлично стоял на воротах, когда его весь матч нагружали... Когда же он весь матч стоял без дела, то мог накосячить... Правильнее - почти обязательно бы накосячил! При Каррере что-то стало меняться в этом плане, но выводы пока делать рано. Посмотрим, что будет в дальнейшем.

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      Рейтинг: +459

      sour12 > cska-62 21 декабря 2016, 04:27

      да какая разница, что ребров или джанаев....они не моложе акинфеева....на смену нужен то голкипер не хуже и моложе лет на пять хотя бы....а игорь настоящий спортсмен и если со здоровьем будет всё хорошо он будет ещё долго играть...главное он уже превозмог я о двух травмах....так игорю здоровья...а надо меньше денег тратить на дорогих легионеров...а больше уделять дюшс .

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > sour12 21 декабря 2016, 05:15

      Это тоже верно... Вот только нужно ли у нас думать о "смене" голкипера сборной вообще? Не уверен. Пусть просто стоит лучший на данный момент! Вратарская позиция у нас в стране - единственная, на которой ещё с времён Алексея Хомича была и есть плеяда блестящих вратарей! Я по возрасту видел лишь видеофрагменты игры Хомича, прозванного в Великобритании после знаменитого турне 1945 года "тигром"... Но как он играл!!! При росте 172 см!!! А вот игру Яшина я видел на закате его карьеры. Игру он читал просто феноменально. И в этом компоненте вратарской игры Акинфеев, наверное, ближе всех нашей вратарей прошлого к нему. Об этом уже можно говорить, нисколько не умаляя заслуг и достоинств того же Рудакова, Дасаева или Харина.

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      Рейтинг: +842

      vovan55 20 декабря 2016, 12:07

      и то правда...

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 20 декабря 2016, 10:57

      Дасаев умен!

      3
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