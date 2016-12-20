Глушаков: «По первым тренировкам Промес был вообще ни о чем»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о первом впечатлении об одноклубнике Квинси Промесе.

«По первым тренировкам с Промесом я подумал: «Кого нам привезли»? Вообще ни о чем. Квинси бегал, желания много, пытался обыгрывать. Но ничего не получалось: терял, злился. Он ведь сразу чуть с Чельстремом не подрался. Я тогда травму получил, стоял в стороне. Тут вижу — Квинси опять ошибся, потом грубо сыграл, начал кричать на кого-то. К нему подошел Ким, говорит: «Эй, малыш, успокойся, ты в команде всего два дня, а уже открываешь рот», — сказал Глушаков.

Промес перешел в «Спартак» из «Твенте» за 10 миллионов евро.