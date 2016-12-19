Гасанов: «Людей берут в «Анжи» по связям? Полная ерунда»

Защитник «Анжи» Шамиль Гасанов выразил мнение по поводу публикации в СМИ, в которой неизвестный футболист рассказывает о коррупции в махачкалинском клубе. В частности, аноним рассказывает о том, что экс-главный тренер молодежного состава клуба Руслан Агаларов брал у игроков деньги за попадание в состав команды.

«Я играл в дубле три года и ни разу не сталкивался с подобными вещами. То же самое касается и основной команды. То, что людей берут в команду по родственным связям – это полная ерунда. Более того, я знаю случаи, когда, наоборот, детей чиновников или чьих-то родственников не брали по элементарной причине – они просто не соответствовали требованиям. Отбор в «Анжи» всегда происходил исключительно по спортивному принципу. Почему происходят такие вбросы? Наверное, люди обижены, ведь чаще так говорят те, у кого ничего не получилось. Сам был свидетелем такого инцидента, когда парня не взяли в дубль, а после этого он писал вещи, подобные этому анонимному писателю про «блатных» и деньги. На самом деле он просто даже не соответствовал уровню дубля», — заявил Гасанов.