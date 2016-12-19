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    Бабаев: «Панченко? ЦСКА сообщит, когда будет официальная информация»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не стал комментировать информацию о возвращении из аренды в «Динамо» нападающего Кирилла Панченко.

    «Когда будет официальная информация, мы сообщим. Сейчас нечего комментировать», – сказал Бабаев.

    При этом в стане бело-голубых заявили, что армейский клуб не обращался по поводу 27-летнего футболиста.

    «ЦСКА не обращался по поводу Панченко, мы заинтересованы в том, чтобы он остался у нас», – сообщил источник в «Динамо».

    В текущем розыгрыше ФНЛ на счету Панченко 15 голов в 21-й встрече.

    Источник: Р-Спорт

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    19.12.2016 17:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +82

      Mi6 19 декабря 2016, 21:19

      Хитрит Бабай

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