Буффон: «Возможно, я буду играть до 65 лет»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон подчеркнул, что пока не думает о завершении карьеры. 38-летний страж ворот отметил, что еще не ощущает себя старым. Действующий контракт футболиста с туринцами рассчитан до лета 2018 года. Ранее вратарь заявлял, что хочет выступить в составе сборной Италии на чемпионате мира в России.

«Мне 38 лет, но я вовсе не ощущаю себя стариком. В моей карьере было множество поражений, но они научили меня большему, нежели победы. Проигрыши делают меня более сосредоточенным.

Не стоит оправдываться. Я допустил невероятно много ошибок, но я всегда имел храбрость их признать. Повесить бутсы на гвоздь через 10-15 лет? Возможно, я буду играть до 65», – сказал Буффон.