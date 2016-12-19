Отец Панченко сообщил, что ЦСКА хочет зимой вернуть его сына

ЦСКА хочет вернуть форварда «Динамо» Кирилла Панченко из аренды этой зимой. Контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2017 года.

«ЦСКА выходил с предложением вернуть Панченко в клуб уже зимой. Но сейчас многое зависит от «Динамо». Если клуб делает предложение Кириллу и он соглашается, то ЦСКА ничего не сможет сделать. Сейчас сезон отпусков, поэтому какая-то ясность может наступить, уже когда откроется трансферное окно.

Вообще, арендное соглашение с «Динамо» не предусматривает досрочного возвращения игрока в ЦСКА. Но если клубы найдут общий язык по этому вопросу, то все возможно. Не исключаю такого варианта», – рассказал отец Кирилла Виктор Панченко.

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 21 матч в ФНЛ. В них он отметился 15 забитыми голами.