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  • Отец Панченко сообщил, что ЦСКА хочет зимой вернуть его сына

Отец Панченко сообщил, что ЦСКА хочет зимой вернуть его сына

19 декабря 2016, 11:44
13

ЦСКА хочет вернуть форварда «Динамо» Кирилла Панченко из аренды этой зимой. Контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2017 года.

«ЦСКА выходил с предложением вернуть Панченко в клуб уже зимой. Но сейчас многое зависит от «Динамо». Если клуб делает предложение Кириллу и он соглашается, то ЦСКА ничего не сможет сделать. Сейчас сезон отпусков, поэтому какая-то ясность может наступить, уже когда откроется трансферное окно.

Вообще, арендное соглашение с «Динамо» не предусматривает досрочного возвращения игрока в ЦСКА. Но если клубы найдут общий язык по этому вопросу, то все возможно. Не исключаю такого варианта», – рассказал отец Кирилла Виктор Панченко.

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 21 матч в ФНЛ. В них он отметился 15 забитыми голами.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ ЦСКА Динамо Панченко Кирилл
Комментарии (13)
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VikNMar
1482137381
Зачем было отдавать ? .....
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zagrizlik
1482137382
Вот это хорошо. Слуцкий,на мой взгляд,совсем недооценил его.
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Snek
1482137866
Мне кажется он захочет вернуться, так как ЦСКА всё-таки в РФПЛ играет, а в следующем году может и в еврокубки попасть, Динамо то вряд ли это сможет сделать даже через год.
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bset
1482137888
Что-то я сомневаюсь, что Динамо его отдаст. Хорошо идет. Плюс у Динамо запрет на регистрацию нового игрока. А заиграет ли Ионов - неясно
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Boniel+
1482138615
Возвращать зимой обязательно.Парень не глупый,поймёт.А Ионова нужно вернуть "Динамо".
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Joko21
1482139940
кто ж его вернет ЦСКА по доброй воле?
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Zarandar_52
1482140315
Сейчас ему резона особо не будет возвращаться на самом деле. В Динамо он отлично заиграл. В следующем году они вернутся обратно в РФПЛ и он во главе команды.
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ivanthebest
1482149664
27 летний талант подающий надежды... даже забавно такое читать... но для России и коней это норма вещей... Васин в 28 лет, Панченко в 27... Только сейчас на них стали пытаться делать ставку... Не поздновато ли???
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СашкаГуров
1482154527
да пусть в динамо играет
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Manilov
1482155618
Если Кирилл сам попросит его отпустить в ЦСКА, то Динамо отпустит. Насильно мил не будешь. Вот только далеко не факт, что он заиграет у Гончаренко.
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