Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лига 1. «Монако» дома потерпел поражение от «Лиона»

    В поединке 18-го тура чемпионата Франции «Монако» в родных стенах уступил «Лиону» – 1:3.

    Стоит отметить, что хозяева большую часть встречи играли в меньшинстве. На 39-й минуте первого тайма прямую красную карточку получил защитник Бенжамин Менди.

    После этого результата гости поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице, тогда как монегаски сохранили за собой вторую позицию.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур

    Монако – Лион – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Геззаль, 29; 0:2 – Вальбуэна, 65; 1:2 – Бакайоко, 70; 1:3 – Лаказетт, 87.

    Удаление: Менди, 39.

    Незабитый пенальти: Лаказетт, 56.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.12.2016 00:41
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 19 декабря 2016, 08:14

      ставка сыграла))и счёт тоже...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 19 декабря 2016, 07:50

      большинство побед монако с крупным щётом, разница мячей нормальная

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      LIZA1998 19 декабря 2016, 07:38

      Блин!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Garfild 44 19 декабря 2016, 07:04

      !!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 19 декабря 2016, 06:08

      мде . . .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 19 декабря 2016, 04:01

      очень необходимая победа лиону, спасибо за матч им =)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 19 декабря 2016, 02:48

      Бывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 19 декабря 2016, 01:34

      А могли бы оторваться от Парижа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 19 декабря 2016, 00:56

      м-да, никто не ожидал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 19 декабря 2016, 00:49

      тяжело в меньшинстве. да ещё с ножками кривыми.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 