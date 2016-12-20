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Судьи
Главный судья:
Рудди Буке (Амьен)
Материалы

Монако - Лион

18.12.2016, Воскресенье, 22:45 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ Франция. Лига 1, 18 тур Монако - Лион
Обзор матча
Франция. Лига 1 (2015/2016)
37 тур
7 мая, суббота 22:00 Лион 6:1 Монако
10 тур
16 октября, пятница 21:30 Монако 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
23 тур
1 февраля, воскресенье 23:00 Монако 0:0 Лион
5 тур
12 сентября, пятница 22:30 Лион 2:1 Монако
Франция. Кубок Лиги (2014/2015)
1/8 финала
17 декабря, среда 23:00 Лион 1:1
(4:5)п		 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
29 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Лион 2:3 Монако
11 тур
27 октября, воскресенье 20:00 Монако 2:1 Лион
Франция. Лига 1 (2010/2011)
38 тур
29 мая, воскресенье 23:00 Монако 0:2 Лион
1 тур
7 августа, суббота 23:00 Лион 0:0 Монако
Франция. Лига 1 (2009/2010)
34 тур
12 мая, среда 21:00 Лион 3:0 Монако
18 тур
20 декабря, воскресенье 23:00 Монако 1:1 Лион
Франция. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
24 января, воскресенье 22:45 Монако 2:1 Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
31 тур
12 апреля, воскресенье 23:00 Лион 2:2 Монако
13 тур
8 ноября, суббота 21:00 Монако 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
29 тур
15 марта, суббота 18:00 Монако 0:3 Лион
11 тур
20 октября, суббота 18:15 Лион 3:1 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 38 30 5 3 107:31 +76 95
2. ПСЖ 38 27 6 5 83:27 +56 87
3. Ницца 38 22 12 4 63:36 +27 78
4. Лион 37 20 4 13 77:48 +29 64
5. Марсель 38 17 11 10 57:41 +16 62
6. Бордо 38 15 14 9 53:43 +10 59
7. Нант 38 14 9 15 40:54 -14 51
8. Сент-Этьен 38 12 14 12 41:42 -1 50
9. Ренн 38 12 14 12 36:42 -6 50
10. Генгам 38 14 8 16 46:53 -7 50
11. Лилль 38 13 7 18 40:47 -7 46
12. Анжер 38 13 7 18 40:49 -9 46
13. Тулуза 38 10 14 14 37:41 -4 44
14. Метц 38 11 10 17 39:72 -33 43
15. Монпелье 38 10 9 19 48:66 -18 39
16. Дижон 38 8 13 17 46:58 -12 37
17. Кан 38 10 7 21 36:65 -29 37
18. Лорьян 38 10 6 22 44:70 -26 36
19. Нанси 38 9 8 21 29:52 -23 35
20. Бастия 37 8 10 19 29:54 -25 34
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    Рейтинг: +561

    avera 19 декабря 2016, 11:28

    Оказывается, что судьи-козлы не только у нас.
    Судил в одну калитку.

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    Рейтинг: +390

    fantom23 19 декабря 2016, 08:51

    Отлично!!!

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    Рейтинг: +189

    BellatrixBlack 19 декабря 2016, 02:55

    вот и прервали стрик монако, в 5 матчах пропустили они всего 1 гол, а здесь за 1 матч 3. спасибо лиону за победу и красивый матч. а товарища с неадекватными комментариями наверное стоит на недельку другую заблокировать =)

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