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    Васильев: «Траоре в «Монако» зимой не вернется»

    Генеральный директор «Монако» Вадим Васильев заявил, что нападающий Ласина Траоре, на правах аренды выступающий за ЦСКА, не вернется в команду зимой. Напомним, ранее сообщалось, что ивуариец покинет армейцев и перейдет в один из европейских клубов.

    «Договор аренды Траоре не предусматривает досрочного расторжения. Возвращение в «Монако» сейчас невозможно, так как команда полностью укомплектована и на сегодняшний день располагает лучшим нападением в Европе. Вместе с тем, в связи с тем, что ЦСКА более не участвует в еврокубках, «Монако» заинтересован в рамках зимнего трансферного окна в поиске варианта, отвечающего интересам «Монако», игрока и ЦСКА», – сказал Васильев.

    Источник: ТАСС

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    18.12.2016 19:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 18 декабря 2016, 22:25

      Правильное решение, Траоре лишний

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