Червиченко: «Проблема Траоре в том, что у него слишком разговорчивый агент»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, слишком часто комментирует игру и жизнь своего клиента. Напомним, ранее представитель игрока заявил, что форвард покинет стан московского клуба и перейдет в одну из европейских команд.

«Траоре в ЦСКА что-то забивал, какие-то матчи с ним команда выигрывала. А чтобы оценить его полезность, нужно знать, сколько он армейцам стоил. Но проблема-то Ласина в том, что у него слишком разговорчивый агент. Я не знаю ни одного другого агента в нашем чемпионате, который бы столько комментировал игру и жизнь своих подопечных. Только Селюк этим занимается. Это не очень нравится хозяевам клубов и не добавляет имиджа игрокам, которых он представляет», – сказал Червиченко.