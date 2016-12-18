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  • Червиченко: «Проблема Траоре в том, что у него слишком разговорчивый агент»

Червиченко: «Проблема Траоре в том, что у него слишком разговорчивый агент»

18 декабря 2016, 17:24
7

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, слишком часто комментирует игру и жизнь своего клиента. Напомним, ранее представитель игрока заявил, что форвард покинет стан московского клуба и перейдет в одну из европейских команд.

«Траоре в ЦСКА что-то забивал, какие-то матчи с ним команда выигрывала. А чтобы оценить его полезность, нужно знать, сколько он армейцам стоил. Но проблема-то Ласина в том, что у него слишком разговорчивый агент. Я не знаю ни одного другого агента в нашем чемпионате, который бы столько комментировал игру и жизнь своих подопечных. Только Селюк этим занимается. Это не очень нравится хозяевам клубов и не добавляет имиджа игрокам, которых он представляет», – сказал Червиченко.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Траоре Ласина Червиченко Андрей
Комментарии (7)
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Joko21
1482072532
Ну языком он действительно много мелит. Пытается хоть куда-нибудь пропихнуть Траоре. Нападающий ни какой
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Lesha VV
1482072783
В точку)
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АЛЕКС 58
1482075280
Если-бы у Селюка был короче язык,у Траоре станут быстрее ноги? Он станет техничнее,будет больше забивать!? ПИЗДЁШЬ!!!
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Зиля
1482078601
Эти парни (Селюк и Червиченко) друг друга стоят....
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bset
1482079949
Червиченко сказал, что Селюк слишком болтлив. Завтра Бубнов что-то скажет про Червиченко, а потом Мостовой про Бубнова. Вот так они и найдут друг друга
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Диктор
1482080895
Да вы два сапога пара.
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vladimir-7
1482128582
Селюк не слишком разговорчивый агент, а слишком навязчивый агент.
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