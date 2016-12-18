Селюк: «Уже нашел новый клуб для Траоре»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, сообщил, что его клиент в ближайшее время покинет армейцев и уйдет в другую команду. Напомним, что права на ивуарийского футболиста принадлежат «Монако».

«Разрыв арендного соглашения зависит не только от ЦСКА, не только от самого Траоре и не только от меня. Я все бумаги уже прислал в «Монако», им осталось поставить только подпись. Мы уже и клуб подобрали для игрока. А дальше уже будет решать только «Монако.

Пока не буду говорить, что за клуб хочет подписать Траоре, но определенность уже есть. Речь идет об арендном соглашении. Но я не знаю, когда наступит ясность – лично мне бы хотелось, чтобы все разрешилось сегодня. Но все зависит теперь только от «Монако», – сказал Селюк.