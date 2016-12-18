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Селюк: «Уже нашел новый клуб для Траоре»

18 декабря 2016, 13:21
27

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, сообщил, что его клиент в ближайшее время покинет армейцев и уйдет в другую команду. Напомним, что права на ивуарийского футболиста принадлежат «Монако».

«Разрыв арендного соглашения зависит не только от ЦСКА, не только от самого Траоре и не только от меня. Я все бумаги уже прислал в «Монако», им осталось поставить только подпись. Мы уже и клуб подобрали для игрока. А дальше уже будет решать только «Монако.

Пока не буду говорить, что за клуб хочет подписать Траоре, но определенность уже есть. Речь идет об арендном соглашении. Но я не знаю, когда наступит ясность – лично мне бы хотелось, чтобы все разрешилось сегодня. Но все зависит теперь только от «Монако», – сказал Селюк.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Монако Траоре Ласина
Комментарии (27)
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alll-1
1482056960
в Кубань
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RedWhiteFans2
1482057242
Писать больше не о чем???? такое ощущение что Селю-это Месси а Трауре- Рональдо. Задолбали. Всем насрать кто куда кого.
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Александ1982
1482057317
не в динамо))) Погрябнику скучно))
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cska-62
1482059844
Нашёл бы лучше для Мутко новую страну!
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gennadiy
1482061445
Скатертью дорога,что он вообще в ЦСКА делал,не понятно.
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m40
1482061779
Ну вот реально тормозил он игру сильну, особенно в контратаках, где скорость принятия решений очень важна. Если с пешеходами в РПЛ еще иногда прокатывало, то то в ЛЧ очень бросалось в глаза
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Виталич
1482062736
да забирай ты его на х....сколько разговоров об этой древесине..
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vladimir-7
1482069691
Селюк, забирай своего Буратино и вместе уезжайте к Папе Карло в Монако.
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zagrizlik
1482090661
Будет забавно,если в кубань ))))
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petlyra
1482102360
Хоть куда...
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