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    Адвокат: «Плакал, когда прощался с «Зенитом». Горжусь, что когда-то возглавлял этот клуб»

    Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат рассказал, что не сдержал слез, когда прощался с командой. Напомним, голландский специалист возглавлял петербургский клуб с 2006 по 2009 год.

    – Помните свое прощание в аэропорту?

    – Да, я плакал. Я стоял внизу очень близко к болельщикам, а мне надо было подняться наверх. Не представляю, сколько там было людей, а еще они начали петь ту песню Тины Тернер. Помню, что в аэропорту была большая надпись – «Спасибо, генерал!», сделанная на голландском языке. Это был громадный период, просто невероятно, сколько было сделано за это время. Тесное сотрудничество с Миллером, Фурсенко и Дюковым – это невероятная мощь. Все, что я сделал за этот сложный период – невероятно. Хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку. Даже сейчас в 2016 году я горжусь, что когда-то являлся главным тренером «Зенита».

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.12.2016 20:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 декабря 2016, 12:37

      Ведь играли же в отличный футбол(которого как у нас сейчас говорят "у нас нет") и играли наши(в основном),а потом что разучились?И Адвокат разучился.

      0
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      Рейтинг: +147

      udavMike 18 декабря 2016, 10:11

      Какое было классное время,какая была классная игра,а какие классные ребята у нас играли и как играли,просто сказка,как играли.Эх.............

      2
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      Рейтинг: +10

      Hellcat 18 декабря 2016, 08:24

      красавчик

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 18 декабря 2016, 07:48

      спасибо генерал

      2
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      Рейтинг: +2888

      absent32 17 декабря 2016, 22:26

      да, бабла он срубил... но, на самом деле он возглавлял тот самый клуб, с которым у него получилось все по максимуму. с конца 90х после небольших, но тоже не мало важных для него успехов с ПСВ и Рейджерс Зенит сейчас остается единственной командой, которая сейчас затмевает все остальные достижения включая сегодняшний день. Респект Дик. сейчас у нас ЧР иностранцы еще до тебя не доросли, ни один!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +720

      Flydis 17 декабря 2016, 21:57

      Что бы кто про него не говорил, а с Зенитом он достиг успеха. И именно ему стоит сказать спасибо за то, что принес нашей стране 2 европейских кубка.

      7
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 17 декабря 2016, 21:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      очень смешная история! как любит деньги дик, пожалуй мало кто любит)))

      -6
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      Рейтинг: +7944

      BarStep 17 декабря 2016, 20:55

      Я этого парня то же уважаю...

      1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 17 декабря 2016, 20:46

      Спасибо Дик,отлично поработал.Мы испытали радость большой победы.

      6
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