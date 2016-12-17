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    Агент подтвердил интерес «Зенита» к Маркову

    Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Тосно» Евгения Маркова, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Зенита». Напомним, ранее сообщалось, что футболиста также готов приобрести ЦСКА.

    – Вы говорили об интересе ЦСКА и европейских клубов, а накануне появилась информация и о «Зените», который отказался от Евгения год назад.

    – «Зенит» не отказался от Евгения, «Зенит» дал возможность Жене развиваться в другой среде. «Зенит-2» – молодежный проект, а «Тосно» – взрослая команда, которая ставит задачи. Женя очень благодарен «Зениту», что при предложении от «Тосно», он не стал вставлять палки в колеса. Ничего удивительного в интересе со стороны клубов нет, ведь Женя доказал, что он квалифицированный футболист, и ему есть куда расти. Поэтому «Зенит» и проявляет интерес к нему.

    – Какой приоритет у Евгения: «Зенит», ЦСКА, «Тосно» или Европа?

    – Самый главный приоритет – развиваться, как футболисту. Где он это будет делать, в ЦСКА, «Зените» или «Тосно», не так важно. Он хочет прогрессировать, чтобы в будущем дорасти до самого высокого уровня. Когда он вернется из отпуска, мы сядем и все с ним обсудим. Но без согласования с «Тосно» никаких движений с нашей стороны не будет.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.12.2016 19:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 17 декабря 2016, 22:24

      В Зените не дадут играть, снова привет дубль, хочет показать себяч, пусть в Тосно поиграть на высшем уровне, а там уж видно будет

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 17 декабря 2016, 20:16

      Посмотрим

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 17 декабря 2016, 19:45

      будет ошибкой перейти Маркову из Тосно сначала надо выйти в РФПЛ и заиграть там а уж потом думать о перспективах

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