Буффона злят плохие слова про Балотелли

Вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон встал на защиту нападающего «Ниццы» и «скуадры адзурры» Марио Балотелли. По словам стража ворот туринцев, его 26-летний партнер по национальной команде не заслуживает в свой адрес плохих слов, так как на деле является очень хорошим человеком.

«Марио – хороший человек, на своем жизненном пути я немного встречал подобных ему. Поэтому у меня вызывают злость плохие слова в его адрес. У этого парня золотое сердце, он молодой, щедрый, его любят все. Ему только 26 лет, поэтому он сможет выходить на поле еще лет 10», – сказал Буффон.