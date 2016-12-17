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    Касильяс не исключил возможности сыграть на чемпионате мира-2018

    Голкипер «Порту» и сборной Испании Икер Касильяс не исключил возможности сыграть на чемпионате мира-2018, который пройдет в России. Напомним, в последнее время 35-летний вратарь не вызывался под знамена национальной команды.

    «Я еще не принял решения завершить карьеру в составе сборной Испании. Почему бы мне не сыграть на чемпионате мира в России? Невызов в национальную команду хорошо влияет на меня. Я никогда не опускал рук, но ушел в сторону от проблем», – сказал Касильяс.

    Отметим, что Касильяс выступает за сборную Испании с 2000 года. За это время он дважды выигрывал чемпионат Европы и Кубок конфедераций, а также один раз становился чемпионом мира.

    Источник: AS

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    17.12.2016 16:34
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