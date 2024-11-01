Португальский журналист рассказал, почему Юран не сможет возглавить «Спортинг»

Португальский журналист Майкл Мачад сообщил, что «Спортинг» уже опредилился с новым главным тренером на случай ухода Рубена Аморима с этого поста.

«Может ли Сергей Юран возглавить «Спортинг»? Нет, «Спортинг» уже выбрал главного тренера. Это Жоау Перейра, когда-то он играл за «Спортинг», а сейчас очень успешно работает с молодежной командой. В клубе давно были готовы к уходу Аморима, даже если бы он ушел летом, главным тренером стал бы Перейра», – сказал Мачад.