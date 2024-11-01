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    • Португальский журналист рассказал, почему Юран не сможет возглавить «Спортинг»

    Португальский журналист рассказал, почему Юран не сможет возглавить «Спортинг»

    Португальский журналист Майкл Мачад сообщил, что «Спортинг» уже опредилился с новым главным тренером на случай ухода Рубена Аморима с этого поста.

    «Может ли Сергей Юран возглавить «Спортинг»? Нет, «Спортинг» уже выбрал главного тренера. Это Жоау Перейра, когда-то он играл за «Спортинг», а сейчас очень успешно работает с молодежной командой. В клубе давно были готовы к уходу Аморима, даже если бы он ушел летом, главным тренером стал бы Перейра», – сказал Мачад.

    • Ожидается, что Аморим вскоре возглавит «Манчестер Юнайтед».
    • Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран, который провел в Португалии четыре сезона во время своей карьеры, ранее сказал, что был бы готов возглавить «Спортинг».
    • Один российский специалист ранее уже возглавлял португальский клуб – Анатолий Бышовец в 2003 году был главным тренером «Маритиму».

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    01.11.2024 08:42
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    Комментарии (5)
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    FRZZ
    1730441037
    Как говорил один "умник": Ваши ожидания ваши проблемы.
    Ответить
    Garrincha58
    1730441143
    Юрана только в Спартак, но там не понимают, что только он способен привести Спартак к успеху
    Ответить
    Spartak_forv@
    1730444807
    Вежливый ответ на абсурдный вброс
    Ответить
    andr45
    1730452266
    «Спортинг» уже выбрал главного тренера. Это Жоау Перейра» ГОВНЕВИЧ «Удивительно, что взяли тренера без родословной, без каких-либо серьезных успехов. «Спортинг» — команда с большими амбициями. Понятно, что к этим победам может привести только высокопрофессиональный тренер, такой, как, например Юран.» КАРПИН  «Юран мог бы возглавить «Спортинг». Он знает португальский язык, поэтому может»
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