Португальский журналист рассказал, почему Юран не сможет возглавить «Спортинг»

Португальский журналист Майкл Мачад сообщил, что «Спортинг» уже опредилился с новым главным тренером на случай ухода Рубена Аморима с этого поста.
«Может ли Сергей Юран возглавить «Спортинг»? Нет, «Спортинг» уже выбрал главного тренера. Это Жоау Перейра, когда-то он играл за «Спортинг», а сейчас очень успешно работает с молодежной командой. В клубе давно были готовы к уходу Аморима, даже если бы он ушел летом, главным тренером стал бы Перейра», – сказал Мачад.
- Ожидается, что Аморим вскоре возглавит «Манчестер Юнайтед».
- Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран, который провел в Португалии четыре сезона во время своей карьеры, ранее сказал, что был бы готов возглавить «Спортинг».
- Один российский специалист ранее уже возглавлял португальский клуб – Анатолий Бышовец в 2003 году был главным тренером «Маритиму».