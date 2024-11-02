Юран сделал выбор между работой в «Спортинге» и топ-3 РПЛ

Тренер Сергей Юран по-прежнему хочет возглавить «Спортинг».

– Вам дают на выбор возглавить команду топ‑3 РПЛ или «Спортинг». Вы поедете или останетесь?

– Это вызов, я бы поехал с удовольствием.

– А команда топ‑3 РПЛ?

– Потом. Не стоит вопрос, хочу я уезжать или нет. В жизни я максималист, я хочу добиваться максимума. Это в данной ситуации вызов.