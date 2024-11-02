Юран сделал выбор между работой в «Спортинге» и топ-3 РПЛ

Тренер Сергей Юран по-прежнему хочет возглавить «Спортинг».
– Вам дают на выбор возглавить команду топ‑3 РПЛ или «Спортинг». Вы поедете или останетесь?
– Это вызов, я бы поехал с удовольствием.
– А команда топ‑3 РПЛ?
– Потом. Не стоит вопрос, хочу я уезжать или нет. В жизни я максималист, я хочу добиваться максимума. Это в данной ситуации вызов.
- «Спортинг» лидирует в чемпионате Португалии после 9 туров.
- Юран во время игровой карьеры провел в Португалии три сезона за «Бенфику» и один за «Порту».
- За время тренерской работы он пять раз возглавлял нероссийские клубы: латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, казахстанский «Локомотив» (Астана), азербайджанский «Симург» и армянскую «Мику».