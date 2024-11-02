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    Юран сделал выбор между работой в «Спортинге» и топ-3 РПЛ

    Тренер Сергей Юран по-прежнему хочет возглавить «Спортинг».

    – Вам дают на выбор возглавить команду топ‑3 РПЛ или «Спортинг». Вы поедете или останетесь?

    – Это вызов, я бы поехал с удовольствием.

    – А команда топ‑3 РПЛ?

    – Потом. Не стоит вопрос, хочу я уезжать или нет. В жизни я максималист, я хочу добиваться максимума. Это в данной ситуации вызов.

    • «Спортинг» лидирует в чемпионате Португалии после 9 туров.
    • Юран во время игровой карьеры провел в Португалии три сезона за «Бенфику» и один за «Порту».
    • За время тренерской работы он пять раз возглавлял нероссийские клубы: латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, казахстанский «Локомотив» (Астана), азербайджанский «Симург» и армянскую «Мику».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.11.2024 08:56
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    Комментарии (2)
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    andr45
    1730532482
    И «Спортинг» сделал выбор)
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    Интерес
    1730535274
    Судя по настроению,безработица обеспечена надолго.Пока мозги на место не встанут.
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