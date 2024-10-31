Аморим ответил на вопрос об уходе в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим анонсировал заявление о своем будущем.

«Мне нравится АПЛ. Возглавлю ли я «Манчестер Юнайтед»? Я все скажу после завтрашнего матча. Проясню ситуацию. А теперь давайте сосредоточимся на игре», – сказал португалец.