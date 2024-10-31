Аморим ответил на вопрос об уходе в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим анонсировал заявление о своем будущем.
«Мне нравится АПЛ. Возглавлю ли я «Манчестер Юнайтед»? Я все скажу после завтрашнего матча. Проясню ситуацию. А теперь давайте сосредоточимся на игре», – сказал португалец.
- Ожидается, что Аморим станет тренером «МЮ» 11 ноября.
- Клуб АПЛ выплатит за него 10 млн евро + 1 млн за тренерский штаб.
- Стороны заключат контракт до 2027 года с опцией продления еще на один сезон.
- Дебют Аморима в Англии запланирован на 24 ноября. Его первая игра будет против «Ипсвича».
Источник: твиттер Фабрицио Романо