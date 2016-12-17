Покеттино заявил, что «Тоттенхэм» не расстанется с Алли и Дайером

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино дал понять, что, несмотря на различные слухи по поводу возможной продажи полузащитников Деле Алли и Эрика Дайера, оба игрока не покинут «шпор».

Ранее сообщалось об интересе к Алли со стороны «Реала» и «ПСЖ», Дайера СМИ сватали в «Баварию». Футболисты недавно продлили соглашения с лондонцами до 2022 и 2021 года соответственно.

«Не вижу никакого смысла в подобных разговорах, так как эти игроки не подлежат продаже. Мы рассчитываем на них сегодня, завтра и в будущем. Нас не беспокоят слухи, ведь они продлили действующие контракты», – сказал Покеттино.