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    «Локомотив» пока не может договориться с Миранчуком о продлении контракта

    Переговоры между «Локомотивом» и полузащитником Алексеем Миранчуком по поводу продления контракта продолжаются. Действующий договор 21-летнего игрока истекает в конце 2017 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ футболист принял участие в 14-ти поединках, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.

    «Мы ведем переговоры с Миранчуком. Обсуждаем его роль в клубе в том числе. Разговоры о том, что он уходит и с кем-то уже договорился, являются слухами, которые ничем не подкреплены», – сказал председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

    Источник: ТАСС

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    17.12.2016 14:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 18 декабря 2016, 17:26

      раздувают

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 18 декабря 2016, 11:19

      Зажрался Миранчук!!!

      1
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      Рейтинг: +33747

      zra78 18 декабря 2016, 00:01

      Повторюсь, к еб.ням его

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 17 декабря 2016, 20:39

      Раньше таких проблем не было ! Все было более правильно!

      0
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 17 декабря 2016, 16:56

      Ничего ещё не показал,как игрок,а уже зажрался! На лавку,суку!

      1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 17 декабря 2016, 15:27

      вот еще живой пример как молодые кривоногие игрочишки требуют огромные контракты хотя сами ничего еще не сделали для своего клуба

      0
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 17 декабря 2016, 15:23

      Я думаю сейчас Миранчук вообще не должен ни о чем задумываться и твердо доказывать себя в Локомотиве. Есть куда расти, о чем там можно не договорится? Человек играет каждый матч.

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 17 декабря 2016, 15:02

      Зенит,наверное,перебивает...Хотя,скорее всего(согласен)на лавке засядет,с такой то игрой...

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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 17 декабря 2016, 15:02

      До сих пор перспективный )))

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 17 декабря 2016, 14:41

      Что-то Миранчук охерел в 21 год что-то требовать, тем более с такой игрой...1 гол + 1 гол. пер. в 14 сука играх. Не нравится, в Зенит на лавку иди.

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