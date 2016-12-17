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    Руководство «Томи» соберется 20 декабря для обсуждения будущего клуба

    Дальнейшее будущее «Томи» будет обсуждаться на встрече руководства клуба во вторник, 20 декабря. Напомним, игроки и сотрудники сибиряков не получают заработную плату с начала нынешнего сезона. По этой причине ряд футболистов намерены разорвать контракты с томичами.

    «Пока ситуация никак не изменилась, руководство встретится во вторник. Сейчас никаких новостей нет: ребята в отпуске, клуб в отпуске. Долги пока не гасились», – сказал генеральный директор клуба Руслан Киселев.

    После 17-ти туров «Томь» набрала всего девять очков и располагается на самом дне турнирной таблицы РФПЛ.

    Источник: ТАСС

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    17.12.2016 13:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 17 декабря 2016, 15:30

      лучше перестать мучится самим и прекратить доить городские власти Томска и вложить эти траты на нужды города и людей томичан

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