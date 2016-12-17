Fox Sports: Ромуло заключил соглашение с «Фламенго»

Полузащитник «Спартака» Ромуло заключил контракт на три года с бразильским «Фламенго». Об этом сообщает Fox Sports.

По информации источника, футболист получил от «Спартака» разрешение вести переговоры перед уходом в отпуск. Ожидается, что официальное объявление о трансфере «Фламенго» сделает 1 января.

Напомним, в «Спартаке» Ромуло выступает с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб восемь матчей.