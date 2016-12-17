Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Fox Sports: Ромуло заключил соглашение с «Фламенго»

    Полузащитник «Спартака» Ромуло заключил контракт на три года с бразильским «Фламенго». Об этом сообщает Fox Sports.

    По информации источника, футболист получил от «Спартака» разрешение вести переговоры перед уходом в отпуск. Ожидается, что официальное объявление о трансфере «Фламенго» сделает 1 января.

    Напомним, в «Спартаке» Ромуло выступает с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб восемь матчей.

    Источник: Foxsports.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2016 00:10
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 17 декабря 2016, 23:17

      Разные были матчи у него,стабильности не хватало,только когда он переходил в Спартак пресса называла его чуть ли не восходящей звездой в своём амплуа,но травмы и другие обстоятельства помешали оправдать надежды,в любом случае спасибо,удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      С А Р Т А К 100% 17 декабря 2016, 17:55

      Пусть едет в свою солнечную Бразилию.Всё равно с него толк как с козла молока.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +765

      alex1004 17 декабря 2016, 08:45

      Удачи в новом клубе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      VSEzaSPARTAK 17 декабря 2016, 08:16

      Может там лучше ему будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 17 декабря 2016, 07:50

      прежде чем распродавать, сначала взяли бы кого !!! а то потом начнётся затыкание дыр кем попало

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 17 декабря 2016, 07:38

      Ну поменяют одного негра на другого, россиян то всеравно нет, а растить своих нахер никому не надо за бесплатно-то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 17 декабря 2016, 07:08

      Уже давно пора его продать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. 17 декабря 2016, 04:35

      Ромуло удачи, техничный и грамотный игрок!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 декабря 2016, 02:08

      Жаль конечно, спасибо ему за всё!!! После травмы уже не тот, но не настолько чтобы мириться с участью запасного

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 декабря 2016, 01:21

      Вот блять... Из-за этого трансфера глубина нашего состава заметно просядет... Надеюсь смогут за адекватные деньги найти ему замену, т.к. для ротации это был очень хороший игрок.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 