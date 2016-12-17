Fox Sports: Ромуло заключил соглашение с «Фламенго»

Разные были матчи у него,стабильности не хватало,только когда он переходил в Спартак пресса называла его чуть ли не восходящей звездой в своём амплуа,но травмы и другие обстоятельства помешали оправдать надежды,в любом случае спасибо,удачи.
Полузащитник «Спартака» Ромуло заключил контракт на три года с бразильским «Фламенго». Об этом сообщает Fox Sports.
По информации источника, футболист получил от «Спартака» разрешение вести переговоры перед уходом в отпуск. Ожидается, что официальное объявление о трансфере «Фламенго» сделает 1 января.
Напомним, в «Спартаке» Ромуло выступает с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб восемь матчей.