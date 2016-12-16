Моуринью: «Не включить Ибрагимовича в состав почти невозможно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча 17-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» поделился мнением о важности Златана Ибрагимовича для команды.

«Его почти невозможно не включить в состав. Он феноменален и завтра будет играть снова, а потом получит недельный отдых. Я не удивлен его кондициями. Я знал, что он физически силен, однако 60 матчей он сыграть не может. Я должен предоставить ему отдых.

Матч против «Арсенала» он пропустил из-за дисквалификации. Он оставался на скамейке в некоторых играх Лиги Европы, а также во встрече против «Нортхэмптона». Так что я опять найду возможность дать ему отдых. Но при нашей манере игры он нам нужен», – сказал Моуринью.