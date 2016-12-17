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    АПЛ. «Лестер» в меньшинстве ушел от поражения в матче против «Сток Сити» и другие результаты

    В матче 17-го тура АПЛ «Лестер» в гостях ушел от поражения, уступая «Сток Сити» по ходу встречи в два мяча. Отметим, что «лисы» больше половины игры действовали в меньшинстве. На данный момент действующий чемпион Англии находится в трех очках от зоны вылета.

    В других встречах игрового дня «Мидлсбро» дома крупно обыграл «Суонси», «Сандерленд» одолел «Уотфорд», «Вест Хэм» добился победы над «Халл Сити».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

    Мидлсбро – Суонси – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Негредо, 18; 2:0 – Негредо, 29 (с пенальти); 3:0 – де Рун, 58.

    Сток Сити – Лестер – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кркич, 39 (с пенальти); 2:0 – Аллен, 45; 2:1 – Ульоа, 74; 2:2 – Амарти, 89.

    Удаление: нет – Варди, 29.

    Сандерленд – Уотфорд – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – ван Анхольт, 49.

    Вест Хэм – Халл Сити – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Нобл, 76 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.12.2016 19:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 18 декабря 2016, 01:26

      эх лестер, лестер..

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 17 декабря 2016, 22:14

      ставил на ничью! после 1 тайма да и после удаления, не поверил что выиграет ставка, но не тут та было, красавцы! ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 декабря 2016, 21:36

      Варди сыграл в мяч,там и жёлтой не было.Пенальти просто несчастный случай.Всё было против них,но матч вытащили!Молодцы!

      0
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      Рейтинг: -1

      za футбол 17 декабря 2016, 20:31

      интересно-Муса разыграется? скорость есть , удар вроде тоже! в ЦСКА ведь хороший футбол показывал!

      -1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > za футбол 17 декабря 2016, 22:17

      Поверит в себя и будет супер!

      0
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      Рейтинг: -1

      za футбол 17 декабря 2016, 20:23

      Лестер красавцы !!

      1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 17 декабря 2016, 20:00

      Клаудио,ты блистательный Тренер!!! Спасти такой матч! Честь и хвала!!!

      2
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 17 декабря 2016, 19:59

      В Меньшинстве , без Варди , да ещё и проигрывая 0-2 . Молодцы !!!

      3
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