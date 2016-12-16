Быстров оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на победу в Лиге Европы

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров оценил шансы своей команды и «Зенита» на победу в Лиге Европы.

«Нам достался сильный и серьезный соперник. Знаю, что «Фенербахче» возглавляет хорошо знакомый нам Дик Адвокат. Команда уверенно сыграла в своей группе и опередила «Манчестер Юнайтед». Первый матч дома? А разве мы можем что-то изменить? От нас это не зависит.

Шансы «Зенита» на победу в Лиге Европы? Вообще-то мы тоже участвуем в этом турнире. Так что 50:50, как говорится. Тем более что «Зенит» уже побеждал в этом турнире с Диком Адвокатом», – сказал Быстров.

Напомним, что «Зенит» сыграет в 1/16 Лиги Европы с «Андерлехтом», «Ростов» – со «Спартой», «Краснодар» – с «Фенербахче».