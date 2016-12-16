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  • Быстров оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на победу в Лиге Европы

Быстров оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на победу в Лиге Европы

16 декабря 2016, 10:41
8

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров оценил шансы своей команды и «Зенита» на победу в Лиге Европы.

«Нам достался сильный и серьезный соперник. Знаю, что «Фенербахче» возглавляет хорошо знакомый нам Дик Адвокат. Команда уверенно сыграла в своей группе и опередила «Манчестер Юнайтед». Первый матч дома? А разве мы можем что-то изменить? От нас это не зависит.

Шансы «Зенита» на победу в Лиге Европы? Вообще-то мы тоже участвуем в этом турнире. Так что 50:50, как говорится. Тем более что «Зенит» уже побеждал в этом турнире с Диком Адвокатом», – сказал Быстров.

Напомним, что «Зенит» сыграет в 1/16 Лиги Европы с «Андерлехтом», «Ростов» – со «Спартой», «Краснодар» – с «Фенербахче».

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Краснодар Зенит Быстров Владимир
Комментарии (8)
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rubinovyi2
1481874535
Угу!Тот еще прогнозист! 50:50..,выиграют или не выиграют..))
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filosof sparty
1481874785
Шикарный прогноз…так на кого ставить то?)))
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Фан666
1481875382
Я так понял, что Быстров очень сильный оптимист на грани шизофрении - 50 что выиграет Зенит и 50 что Краснодар что ли?
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P_D
1481882370
50/50 ЧТО МАКСИМУМ В ОДНУ ВОСЬМУЮ пройдет краснодар и закат . а вот что Ростов выиграет л.е. все 100 процентов
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Zeff
1481882460
Если Смолов уйдёт, какие шансы у Краснодара. 0%. У Зенита - 95%. У Ростова, если уйдёт Азмун, 50 на 50%.
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vgarakh
1481883518
Ну и прогнозист! А Ростов он ,что не берет в расчет?
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alexis02lion
1481892413
Видимо про Ростов его и не спрашивали. Да раскатает их Фенер как пить дать. У Зенита и Ростова явно шансы выше. Так что будем смотреть. А вообще хочу чтоб ТТХ выиграл. Поччетино уже пора какой-то трофей. Так как он из Зенита его только про них и спросили. А Ростов покажет как обыгрывать Спарту без позора как у Краснодара и чудес Думбиё как у ЦСКА.
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