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  • Витсель согласовал личный контракт с «Ювентусом» и выбрал номер

Витсель согласовал личный контракт с «Ювентусом» и выбрал номер

15 декабря 2016, 20:09
19

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель согласовал условия личного контракта с «Ювентусом». Об этом сообщает TuttoJuve.

Кроме того, по информации источника, футболист намерен выступать за туринский клуб под номером 28.

При этом договоренность между «Зенитом» и «Ювентусом» пока не достигнута, а переговоры начнутся в январе. Ожидается, что сумма трансфера составит 6 миллионов евро.

Напомним, Витсель мог перейти в «Ювентус» еще в летнее трансферное окно, однако тогда трансфер сорвался.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Ювентус Витсель Аксель
Комментарии (19)
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greatsergey_nokappa
1481822135
Когда ты заработал достаточно денег, можно поиграть в свое удовольствие в добротном европейском клубе.
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alp
1481824088
микрофон хорош, конечно, жаль что уходит. но держать - себе дороже. поэтому нехай поезжает на итальянщину
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ufos73
1481828294
Скока обиженных набежало... ))) Человек давно говорил, что хочет сменить клуб, и если руководств клуба тупое, то игрок не виноват...
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TRELL
1481828488
Жаль,но... Удачи и спасибо за все,что сделал для нашего клуба! Долго будут искать тебе замену.
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Фан666
1481829749
Купили за 40 - продали за 6 - вот он бизнес по русски. И вообще прикольно - переговоры даже не начались, а номер уже выбрал. Может Зенит за такую мелочь и не будет продавать, решит помариновать бельгийца полгодика
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Beim
1481829989
Денег заработал, теперь за спортивными достижениями пойдет
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Михас007
1481831906
давай досвиданья
Ответить
Челнинец
1481834374
Надо было его еще летом продать, не показывает той игры которая была когда пришел, видать мыслями уже в другой команде! ТАК ЧТО ВСЕ В ПЛЮСЕ
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арейская
1481846595
Долгоиграющая пластинка вновь заведена...
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simoron81
1481854120
гнать надо эту бельгийскую шлюху
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