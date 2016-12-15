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Орлов: «Хорошо отношусь к решению Семака возглавить «Уфу»

15 декабря 2016, 16:56
2

Телекомментатор Геннадий Орлов практически подтвердил скорое назначение Сергея Семака главным тренером «Уфы». Ранее клуб заявил, что имя сменщика Виктора Гончаренко, ушедшего в ЦСКА, будет объявлено 24-25 декабря.

«Очень хорошо отношусь к решению Семака возглавить «Уфу». Мне кажется, его там хорошо приняли. Это будет первый его опыт в качестве главного тренера. Ему, правда, еще предстоит полгода учиться в школе тренеров, чтобы получить необходимую для этого лицензию категории Pro. Но он может пока исполнять обязанности. По правилам это разрешено. Сергею Богдановичу уже пора начинать самостоятельную деятельность, и «Уфа» – это очень хороший клуб для старта.

Это прогрессивный и молодой клуб, не обремененный никакими связями. Они честно работают. И Семак им поэтому как раз подходит. Правда ли, что я поспособствовал его переходу? Это пусть скажет Шамиль Газизов, генеральный директор «Уфы». Я пока не могу говорить на эту тему. Раньше него я не хочу об этом распространяться», – заявил Орлов.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Уфа Семак Сергей Орлов Геннадий
Комментарии (2)
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Dgad
1481867982
Удачи Сергею в Уфе, думаю у него все получится.
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werty
1481995642
Главное сильно пусть не перестраивает игру, Ганчаренко все настроил за полгода
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