Орлов: «Хорошо отношусь к решению Семака возглавить «Уфу»

Телекомментатор Геннадий Орлов практически подтвердил скорое назначение Сергея Семака главным тренером «Уфы». Ранее клуб заявил, что имя сменщика Виктора Гончаренко, ушедшего в ЦСКА, будет объявлено 24-25 декабря.

«Очень хорошо отношусь к решению Семака возглавить «Уфу». Мне кажется, его там хорошо приняли. Это будет первый его опыт в качестве главного тренера. Ему, правда, еще предстоит полгода учиться в школе тренеров, чтобы получить необходимую для этого лицензию категории Pro. Но он может пока исполнять обязанности. По правилам это разрешено. Сергею Богдановичу уже пора начинать самостоятельную деятельность, и «Уфа» – это очень хороший клуб для старта.

Это прогрессивный и молодой клуб, не обремененный никакими связями. Они честно работают. И Семак им поэтому как раз подходит. Правда ли, что я поспособствовал его переходу? Это пусть скажет Шамиль Газизов, генеральный директор «Уфы». Я пока не могу говорить на эту тему. Раньше него я не хочу об этом распространяться», – заявил Орлов.